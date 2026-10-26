Из Павловского Посада отправили 91-й гуманитарный конвой в зону СВО

Жители Павлово-Посадского округа 23 октября отправили в зону специальной военной операции 91-й гуманитарный конвой с техникой, снаряжением и посылками от родных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав груза вошли квадроцикл, портативные системы видеоперехвата, квадрокоптеры, инверторный и бензиновый генераторы, прицелы, бронежилеты, рации, бензопилы, медикаменты, маскировочные сети и посылки от родных.

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Криворучко лично передал прицел с тепловизором бойцу с позывным «Король» для выполнения боевых задач. Игорь находится на передовой с первых дней мобилизации и возвращается к сослуживцам после отпуска. Дома его ждут супруга и двое детей.

С начала спецоперации жители, предприниматели и волонтеры округа оказали помощь на сумму более 368 млн рублей. Они передали 260 единиц техники, в том числе 134 грузовика КАМАЗ и внедорожника «Нива» и УАЗ, а также мотоциклы, квадроциклы, питбайки, электровелосипеды и самокаты. В зону СВО также отправили вагон-дом, кунг, прицепы, две грузовые автоматизированные платформы с радиоуправлением и радиоуправляемую тележку.

За это время бойцы получили 335 FPV-дронов, 106 квадрокоптеров Mavic, 19 ретрансляторов, 80 комплектов спутникового интернета, 114 куполов радиоэлектронной борьбы, 181 детектор дронов, 405 генераторов, 463 рации и 51 ноутбук.

Кроме того, переданы более 2 112 маскировочных сетей, 449 автомобильных колес для военной техники, ОСБ-листы и кругляк объемом более 47 КАМАЗов. В число отправленных грузов вошли и другие стройматериалы, автозапчасти, отопители, инструменты, бронежилеты, экипировка, отдельные виды боеприпасов, медикаменты, средства личной гигиены и сублимированные продукты питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.