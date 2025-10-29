сегодня в 14:25

Из Орехово-Зуева в зону СВО отправили стройматериалы для возведения укрепрайонов

Из Орехово-Зуевского округа успешно отправили партию необходимых материалов для бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. В составе груза — сетка рабица и стройматериалы, в том числе деревянные доски. Все это предназначено для возведения укрепрайонов и защиты личного состава. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Выражаем слова благодарности организациям Орехово-Зуевского городского округа: волонтерам Подмосковья, «Молодой Гвардии Единой России», Волонтерской Роте и «Северному человеку», которые оперативно откликнулись на нашу просьбу и оказали силовую поддержку в погрузке строительных материалов», — отметили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа.

Ранее из Орехово-Зуевского округа отправили четыре мотоцикла, УАЗ «Буханка», «ГАЗель» и две «Шишиги» (ГАЗ-66). В ближайшие дни бойцам также доставят необходимые FPV-дроны, радиостанции, подавители и усилители связи, РЭБы, системы наблюдения, медикаменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.