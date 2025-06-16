Из Орехово-Зуева передали гумпомощь бойцам Харьковского направления СВО
Фото - © Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа
Из Орехово-Зуевского городского округа передали собранную жителями гуманитарную помощь бойцам Харьковского направления спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Медицинскому батальону была передана особенно ценная помощь — автомобиль «Газель» скорой медицинской помощи. Машина полностью укомплектована: есть носилки, необходимое медицинское оборудование и все, что может понадобиться для оказания первой помощи.
Кроме того, бойцы получили строительный инвентарь и стройматериалы. Они будут использованы для укрепления новых позиций на передовой, что крайне важно для безопасности и эффективности выполнения боевых задач.
«Эта поддержка очень важна для наших бойцов, и мы благодарны всем, кто принял участие в организации этой гуманитарной помощи», — отметил руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.
«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.