Из Орехово-Зуева передали гумпомощь бойцам Харьковского направления СВО

Медицинскому батальону была передана особенно ценная помощь — автомобиль «Газель» скорой медицинской помощи. Машина полностью укомплектована: есть носилки, необходимое медицинское оборудование и все, что может понадобиться для оказания первой помощи.

Кроме того, бойцы получили строительный инвентарь и стройматериалы. Они будут использованы для укрепления новых позиций на передовой, что крайне важно для безопасности и эффективности выполнения боевых задач.

«Эта поддержка очень важна для наших бойцов, и мы благодарны всем, кто принял участие в организации этой гуманитарной помощи», — отметил руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа Вячеслав Шаронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.