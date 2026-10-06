Из Мытищ доставили гуманитарную помощь школе в Херсонской области

Подарки для педагогов и учащихся Сивашской школы № 1 доставили депутат совета депутатов городского округа Мытищи Григорий Шаповалов и директор управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Александр Шевлягин. В сборе помощи участвовали представители Мытищинского казачьего общества и конного клуба «Бородино».

В груз вошли музыкальное и звуковое оборудование — колонки, радиопульты и системы управления, а также бумага и картриджи для принтеров. Григорий Шаповалов пояснил, что расходные материалы подобрали под компьютеры и принтеры, которые Мытищинская прокуратура приобрела для школы в прошлом году.

«Всегда рады приезжать в гости. Здесь принимают по-доброму и с душой. Будем и дальше оставаться на связи, по возможности оказывать необходимую помощь», — подчеркнул Григорий Шаповалов.

Мытищи поддерживают Сивашскую школу с 2022 года. Ранее для ее медицинского кабинета закупили оборудование, в том числе диагностические приборы и измерительные устройства, а также дезинфицирующие средства и лекарства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.