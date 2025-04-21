Из Клина отправился очередной груз помощи в рамках областного гуманитарного проекта «Доброе дело»

Клинский Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей организовал очередную отправку гуманитарной помощи на областной сборный пункт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В сборе этого груза приняли участие около 120 клинчан. Потребовалось всего лишь два дня. В распределительный центр в Одинцово из Клина отправили предметы личной гигиены, канцелярию, консервы, сладости, чай, кофе и многое другое.

«Мы рады участвовать сегодня в погрузке, в отправке гуманитарной помощи. Городской округ Клин постоянно принимает участие в таких акциях. Конечно, помощь сегодня нужна нашим ребятам в зоне специальной военной операции, а также людям переселенцам, которые вынужденно покинули свои дома», — рассказала руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей Наталья Кривоносова

За три года в рамках акции «Доброе дело» в городском округе Клин волонтеры собрали более 7,5 тысяч тонн помощи, отправили 164 груза. Изначально проект создавался для поддержки жителей Донбасса. Сейчас помощь доставляют и участникам специальной военной операции и жителям Белгородской и Курской областей, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Подмосковья.

Акция «Доброе дело» стартовала в Подмосковье в 2022 году, она была инициирована школьниками Подмосковья и поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым. 21 апреля проекту исполнилось три года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.