Из Клина на исторические территории России отправился гуманитарный конвой

В ночь с 18 на 19 июня 2025 года из Клина на исторические территории России — в ДНР, ЛНР, на Херсонщину, а также в пострадавшие в ходе КТО территории Белгородской и Курской областей отправился гуманитарный конвой. Об этом сообщила глава городского округа Клин Алена Сокольская, которая также отправилась в поездку.

Участникам гумконвоя предстоит навестить более 100 военнослужащих Клина — мобилизованных, контрактников, участников добровольческих отрядов «Барс», выполняющих сейчас задачи СВО на разных участках фронта.

Всем им в Клину собраны посылки по индивидуальным чек-листам — запросам. Это и личные посылки из дома, разнообразное оборудование, которое помогает приближать победу, а также обустраивать быт во фронтовых условиях, медикаменты, средства медицинской реабилитации, медицинская техника, включая стоматологическую, автомобиль УАЗ «Буханка», стройматериалы, инструменты, расходные материалы, запасные части для автотранспорта.

Много необходимого также для гражданского населения освобожденных территорий России: продукты питания, детская одежда и обувь, постельное бельё, большое количество сантехнических изделий (ванны), уличная детская игровая площадка с материалами для её установки.

Для того, чтобы перевезти весь гуманитарный груз потребовалось порядка 20-ти машин, в том числе автомобиль-погрузчик и грузовик Scania.

«Сегодняшняя наша поездка отличается большим количеством ребят, которые впервые присоединились к нашей команде. Это означает, что мы смогли достучаться до сердец клинчан. И сегодня всё больше людей приходит к нам и говорит: хотим быть сопричастными, готовы ехать, помогать, разгружать, вести машину без сна и отдыха, рисковать, но сделать дело… Помочь нашим пацанам приблизить победу!», — сказала Алена Сокольская.

Она особо подчеркнула, что организация гуманитарной помощи участникам СВО и жителям пострадавших территорий России проводится в Клину, как и во всем Подмосковье в рамках Губернаторского проекта «Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.