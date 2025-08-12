сегодня в 17:44

Из Каширы в зону СВО передали бронированный автомобиль для военнослужащих

По поручению временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Романа Пичугина военнослужащим-каширянам, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, передали бронированный автомобиль «Соболь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируется, что на этом транспортом средстве за линию 0 военнослужащим будут привозить продукты питания и боекомплекты.

Каширянин Роман Иванович Рожка, участник СВО, лично доставил автомобиль на передовую. Значительную помощь в организации передачи оказали Александр Родган и Марат Адуев. Получив транспортное средство, бойцы 76-й дивизии в ответ записали видеообращение со словами благодарности.

«Благодарим временно исполняющего полномочия главы городского округа Кашира Романа Пичугина за предоставленную помощь. Вместе мы приближаем нашу Победу!» — сказали они.

В зону проведения СВО из Каширы регулярно отправляется гуманитарная помощь. В сбор ее вовлечены волонтерские организации, учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения, правоохранительные структуры, а также предприятия, администрация и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.