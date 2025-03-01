Из Истры отправили очередную партию необходимых вещей в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза в местный центр поддержки участников СВО и их семей передал Молодежный парламент при Совете депутатов муниципального округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Представитель организации Александр Иванов привез более 150 газовых баллонов, часть из которых сразу передал супруге участника специальной военной операции, которая вот уже полгода доставляет гуманитарную помощь бойцам в зону проведения СВО.

Вот так важное общее дело в очередной раз объединило людей разных поколений, стало символ национального единства и патриотизма.

Молодежный парламент — это система представительства прав и законных интересов молодежи как особой социальной группы. Организация объединяет самых активных, инициативных, творческих и целеустремленных представителей молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.