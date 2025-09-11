Из Долгопрудного на передовую отправляется очередная партия средств маскировки

Фото - © В Долгопрудном бабушка одного из героев СВО Сергея С. (позывной «Сокол») Татьяна Ивановна Воробьёва организовала группу

В Долгопрудном бабушка одного из героев СВО Сергея С. (позывной «Сокол») Татьяна Ивановна Воробьева организовала группу «Сети для СВОих». Ее участники изготавливают маскировочные изделия и отправляют их на передовую. Сейчас готовится новая партия для отправки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«По просьбе участника СВО с позывным „Литовец“, жителя нашего город, мы изготовили и передали его жене Ольге маскировочные изделия. И сама Ольга тоже принимала участие в плетении», — рассказала Татьяна Воробьева

Всего в этот раз было изготовлено и отправлено в зону боевых действий:

— маскировочные сети — 2 шт. размером 3×12м., каждая по 36 кв. м;

— маскировочная накидка «Панцирь»;

— маскировочная накидка с нашлемником;

— маскировочные нашлемники — 3 шт.

«В сложное для нашей страны время мы должны сплотиться, а не жить так, как будто нас это не касается. Ведь даже одна маскировочная сеть может помочь уберечь кого-то из наших воинов от ранений и гибели. А мы в силах все вместе сделать таких сетей сотни, выкроив из своего личного времени хотя бы час в день!» — сказала Татьяна Воробьева.

Бабушка героя приглашает всех желающих присоединиться к группе, чтобы внести свой вклад в благое дело. Обращайтесь по адресу: Новый бульвар, 18, первый подъезд, домофон 70. Телефон: 8 926 116-95-94.

Тем временем в Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в Пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Тел.: 8 925 900-74-75.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.