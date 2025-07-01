сегодня в 12:50

Из Черноголовки в зону СВО отправили 5 тонн воды и более 100 кг продуктов

Очередной гуманитарный груз из Черноголовки уехал в зону СВО. 5 тонн черноголовской воды и 110 кг продуктов питания отправились в Харьковскую область в 347 мотострелковый полк, сообщает пресс-служба администрации округа.

В сборе гуманитарной помощи принимали участие ГК «Черноголовка» — предоставили воду. Жители и волонтеры Подмосковья собрали продукты питания. Благодаря начальнику транспортной компании «Технологии логистики» Поручикову Ильи Алексеевичу и водителю Евгению груз был доставлен до пункта сбора. Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Летов помог с организацией передачи гуманитарного груза.

Глава городского округа Роман Хожаинов выразил огромную благодарность всем, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи.

«Приятно осознавать, что тебя окружают люди, которые от чистого сердца помогают и поддерживают наших бойцов. Спасибо огромное каждому!» — сообщил Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.