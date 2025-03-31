Использовать ядерное оружие: слова генерала Суровикина переполошили Вашингтон

Заявления российского генерала Сергея Суровикина, в прошлом командующего Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации, вызвали беспокойство в Соединенных Штатах, сообщает Life.ru .

По информации, опубликованной в The New York Times, американская разведка якобы перехватила разговор Суровикина, который оказал влияние на стратегию Вашингтона.

«Чтобы заставить Путина (Владимира, президента РФ — ред.) сесть за стол переговоров, украинские власти должны были усилить давление на Крым. Однако такая стратегия могла привести к тому, что Путин пойдет на радикальные меры», — отмечается в западном издании.

Американские спецслужбы утверждают, что им удалось перехватить разговор генерала, в котором он выражал намерение использовать тактическое ядерное оружие, чтобы остановить продвижение украинских войск через Днепр в направлении полуострова.

Изначально разведка оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия в 5–10%, однако после слов Суровикина эта оценка выросла до 50%. В результате планы были скорректированы, и от наступления на южном направлении отказались.