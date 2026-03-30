Искры и вспышки: серия взрывов прогремела над Смоленском при работе ПВО

сегодня в 22:14

Жители Смоленска сообщили о громких взрывах при отражении атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников в Смоленске. Из-за этого слышны взрывы в небе, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, атака началась примерно 20 минут назад. До сих пор она не закончилась.

Очевидцы услышали 3-4 громких взрыва в северной и центральной частях города, а также увидели искры и вспышки в небе.

На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

