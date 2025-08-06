По информации RT , киевские власти исключили из списков лиц, подлежащих обмену, информацию о тысяче украинских военнослужащих, находящихся в плену.

Предполагается, что вместо них в списки на обмен были внесены другие люди.

Корреспондент RT Константин Придыбайло пообщался с некоторыми из убранных из обменных списков украинских военнопленных, которых Россия предлагала вернуть на родину. Они поделились своими чувствами, узнав об отказе от них со стороны своей страны.

Один из пленных выразил понимание того, что он и его товарищи, вероятно, больше не нужны Украине.

«Я не знаю… Если честно, я смирился, чисто плыву по течению», — сказал он.

Другой пленный рассказал, что во время боев в Мариуполе командование не проинформировало солдат о возможности эвакуации по зеленому коридору.

«Один раз мы пытались вырваться… Планировали вырваться, но так команду никто и не дал… Узнал, уже когда был в плену, что была такая возможность, был зеленый коридор», — поделился он.

Украинский пленный по имени Иван, беседуя с Константином Придыбайло, заявил о необходимости прекращения боевых действий и недопустимости дальнейшего затягивания конфликта, поскольку решения Киева приводят лишь к напрасным жертвам.

«Пора это уже все заканчивать. Сколько можно тянуть? Я считаю, что эти потери напрасные, ни к чему. Пора уже договариваться о чем-то. Это уже все. Как ни крути, славяне все-таки. Раньше плечом к плечу деды воевали. А сейчас как брат с братом, получается», — отметил он.

Иван, как и тысяча других пленных, был предложен Россией для обмена, но Киев исключил его имя из списка, заменив его другим человеком.