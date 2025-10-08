Инициативный житель Рузского муниципального округа поддержал участников СВО

Три большие емкости натурального меда отправились в зону специальной военной операции из Рузского муниципального округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местный фермер Александр Малышев, проживающий в деревне Ватулино, решил оказать такую помощь самостоятельно. Полученный продукт — это плод его собственных трудов и заботливого ухода за пасекой.

Доброе начинание жителя деревни стало примером гражданского участия и стремления проявить заботу о людях, находящихся на службе Родине. Такой натуральный и полезный продукт, как мед, особенно важен для поддержания иммунитета и общего состояния организма в непростых условиях боевой обстановки.

«Стоит отметить, что инициатива собрать и доставить продукцию нашла отклик среди местных жителей. В пункте приема помощи, расположенном на территории молодежного центра, регулярно поступают аналогичные добровольческие пожертвования. Здесь принимают товары первой необходимости, включая продовольствие долгого срока хранения, медикаменты, предметы быта и личные гигиенические принадлежности,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Подобные поступки демонстрируют готовность общественности проявлять инициативу и оказывать содействие государственным институтам и вооруженным силам в сложных ситуациях. Инициатива Александра Малышева подчеркнет атмосферу взаимовыручки и даст почувствовать защиту со стороны родного края российским военнослужащим, находящимся далеко от дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.