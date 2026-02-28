Имена героев СВО из Каширы, Подольска и Ступино внесены в интерактивную панель памяти главного Музея Победы

24 февраля, в день начала специальной военной операции, в главном военно-историческом музее России прошло торжественное мероприятие, посвященное героям СВО. АНО «Сила Духа» внесли имена 52 участников спецоперации, удостоенных государственных наград, в интерактивную панель памяти экспозиции «СВО. Zащитники Отечества», сообщили организаторы мероприятия.

«Открытие интерактивной доски для увековечивания памяти погибших воинов СВО здесь, в Музее Победы, — это маленький шаг, но, знаете, как про космос говорят: маленький шаг для человека, но огромный для человечества. Так и для нашей страны это будет огромный шаг. То есть, это только начало. Мы всегда будем помнить наших воинов, имена которых должны быть увековечены для будущих поколений», — отметила почетный гость мероприятия, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова.

Перед началом мероприятия гостям зачитали приветственный адрес от заместителя председателя Государственной Думы Анны Кузнецовой. Участниками церемонии стали бойцы СВО, Комитет семей воинов отечества г. о. Кашира в лице Натальи Кульневой, представители молодежных движений «Юнармия», Движение Первых и «Молодая Гвардия», представители Музея Победы, АНО «Сила Духа», почетные гости, в том числе депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова и семьи погибших участников СВО. Среди них — сестра рядового Игоря Матюхина, посмертно награжденного орденом Мужества, Оксана Киселева.

«Мой брат погиб 2 октября 2024 года в Луганской Народной Республике в районе населенного пункта Стельмаховка, выполняя боевую задачу. Ему был 41 год. У него осталось четверо детей — двое уже взрослых и двое маленьких (одиннадцати и шести лет). Конечно, то, что его имя навечно сохранено в Музее Победы — для нас это гордость сквозь слезы», — сказала Оксана Киселева.

Об организации мероприятия и проекте «СВОи. Вечно живые» рассказала руководитель АНО «Сила Духа» Евгения Костина:

«Это мероприятие, которое мы провели в Музее Победы, положило начало большому проекту, нацеленному на создание сети локальных мемориальных музеев героев СВО. Мы решили начать с Каширы и сейчас готовим проект „СВОи. Вечно живые“ к подаче на конкурс в Фонд Президентских грантов. У нас серьезные планы: мы собираемся создать полноценное культурное пространство, где молодежь сможет общаться в кругу единомышленников-патриотов России, развивать навыки социальной активности, волонтерской работы, вместе вести поисковую работу и создавать музейные экспозиции».

Постоянная экспозиция «СВО. Zащитники Отечества» создана в Музее Победы по поручению Президента России Владимира Путина и рассказывает о подвиге героев спецоперации. Масштабный проект открыт в двух локациях: в главном здании музея на Поклонной горе и в филиале — музее «Г.О.Р.А.».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.