Игорь Брынцалов: «Чтобы боец со спокойным сердцем защищал Родину, мы должны обеспечить ему надежный тыл»

О результатах работы «Единой России» по вопросам СВО секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал на ХХХ Конференции регионального отделения партии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Региональное отделение „Единой России“ с первых дней СВО ведет активную работу по всем направлениям. Чтобы боец со спокойным сердцем защищал Родину, мы должны обеспечить ему надежный тыл. Помощь семьям мобилизованных, поддержка участников спецоперации, сбор и отправка гуманитарных грузов, помощь в восстановлении новых регионов — все эти вопросы находятся на постоянном депутатском контроле», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Всего с начала СВО региональным отделением партии фронту и новым регионам направлено почти 18 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только с начала этого года местные отделения собрали более 3-х тысяч тонн грузов.

«Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу „знать нужды и потребности каждой семьи героя“. Мы в Подмосковье на системной основе работаем с семьями мобилизованных и контрактников. Всего в 2025 году актив партии провел 6,5 тысячи встреч с семьями военнослужащих, оказана помощь в решении бытовых, личных, юридических и иных вопросов. Также в 2025 году уделили особое внимание тем защитникам, которые вернулись с передовой, и уже в мирной жизни им необходима помощь в трудоустройстве, реабилитации и лечении. В 2025 году региональным отделением было проведено более 10 тысяч мероприятий в контексте спецоперации. Хочу поблагодарить весь актив „Единой России“ за совместную работу в этом направлении», — отметил Игорь Брынцалов.

Секретарь подмосковного отделения обратил внимание, что помощь измеряется не только статистикой, здесь важна искренняя вовлеченность.

«Это работа не кабинетная, а личная. Без прямого контакта и погружения в каждый конкретный случай решения не найти», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что на следующий год в бюджете Подмосковья запланировано порядка 30 млрд рублей на предоставление мер поддержки ветеранам СВО и их семьям.

«Сейчас в регионе доступно более 30 мер поддержки для наших защитников. Помимо различных выплат, это также дополнительные льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве, реабилитации. Мы постоянно работаем над расширением мер поддержки, советуясь с самими воинами в ходе встреч с депутатами „Единой России“. Недавно по инициативе фракции „Единая Россия“ Мособлдума продлила льготу по транспортному налогу для участников СВО — до 1 января 2027 года, также под ее действие теперь попадают автомобили мощностью до 250 л. с. Также мы приняли закон о выделении дополнительных средств на адресную материальную помощь участникам СВО и их семьям. В этом году на эти цели будет дополнительно выделено 70 миллионов рублей, нуждающиеся в помощи семьи смогут получать до 200 тысяч рублей», — добавил Игорь Брынцалов.

Спикер парламента также отметил, что теперь для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, установлена квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора. На квотируемые рабочие места уже трудоустроено около 900 ветеранов боевых действий.

Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, поддержка ветеранов СВО и их семей выстраивается в регионе по принципу «одного окна», большинство вопросов решаются проактивно.

«Такая система создается совместно с фондом „Защитники Отечества“. Это позволяет через Госфонд, МФЦ и Госуслуги оказывать все необходимые услуги — более 40 федеральных и свыше 30 региональных, которые есть у нас в Подмосковье. Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно. Важно продолжать совершенствовать эту работу, которая поддерживается Правительством РФ и Минобороны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.