Идет Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя»

«Единая Россия» в четвертый раз проводит Всероссийскую благотворительную акцию «Тепло для Героя». В период с 2 по 23 февраля активисты, молодогвардейцы, волонтеры и НКО собирают теплые вещи, продукты, подарки и письма с поздравлениями для наших бойцов и военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях Минобороны, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Что можно приносить:

теплая одежда и обувь (куртки, свитера, шерстяные носки, перчатки, шапки);

теплые пледы и одеяла;

нескоропортящаяся еда (консервы, сухое молоко, хлебцы, чай);

средства личной гигиены в индивидуальной упаковке;

небольшие подарки и письма, открытки с теплыми словами поддержки.

Все собранное формируют в наборы и отправляют с гуманитарной миссией «Единой России» в зону СВО, а также в госпитали Министерства обороны.

Кашира также присоединилась к акции. Общественная приемная местного отделения Единой России приглашает всех неравнодушных жителей Каширы приносить помощь по адресу: Кашира, улица Ленина, 2, офис 6.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.