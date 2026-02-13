Идет Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Единая Россия» в четвертый раз проводит Всероссийскую благотворительную акцию «Тепло для Героя». В период с 2 по 23 февраля активисты, молодогвардейцы, волонтеры и НКО собирают теплые вещи, продукты, подарки и письма с поздравлениями для наших бойцов и военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях Минобороны, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
Что можно приносить:
- теплая одежда и обувь (куртки, свитера, шерстяные носки, перчатки, шапки);
- теплые пледы и одеяла;
- нескоропортящаяся еда (консервы, сухое молоко, хлебцы, чай);
- средства личной гигиены в индивидуальной упаковке;
- небольшие подарки и письма, открытки с теплыми словами поддержки.
Все собранное формируют в наборы и отправляют с гуманитарной миссией «Единой России» в зону СВО, а также в госпитали Министерства обороны.
Кашира также присоединилась к акции. Общественная приемная местного отделения Единой России приглашает всех неравнодушных жителей Каширы приносить помощь по адресу: Кашира, улица Ленина, 2, офис 6.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.
