Художник из Долгопрудного ушел по контракту в зону военной спецоперации

Константин С. — талантливый художник. Родился и вырос в Долгопрудном, закончил школу искусств. Он ушел по контракту на СВО, служит верой и правдой. А на досуге рисует портреты своих товарищей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я в будущем хочу стать архитектором. После школы отслужил год в армии, потом работал художником-оформителем в организации, собирался попробовать поступить в институт. Но не смог оставаться в стороне, пока враг нам угрожает!» — рассказал Константин.

Как говорит Константин, его армейский опыт ему очень пригодился.

«Вот добьем фашистов, вернусь домой и буду строить свою мирную жизнь: женюсь и обязательно поступлю учиться на архитектора», — сказал Константин.

В Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Задать дополнительные вопросы можно по телефону 8 (925) 223-35-40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.