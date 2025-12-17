Хотели зайти в Белгородскую область: БПЛА разнес ВОГами группу диверсантов ВСУ

Диверсанты ВСУ пытались зайти в Белгородскую область и были уничтожены

Украинские диверсанты хотели попасть в Белгородскую область. Однако ВС РФ уничтожили ДРГ противника в 6 км от госграницы, сообщает SHOT .

Три диверсанта ВСУ планировали провести разведку в приграничье рядом с селом Старица в Харьковской области. Солдаты противника шли по направлению к Мурому в Белгородской области.

Передвижения ДРГ обнаружил российский беспилотник. Он следил за попыткой противника перейти госграницу. На украинских диверсантов начали скидывать гранаты ВОГ, постепенно уничтожая их.

На опубликованной записи видно, как на диверсанты попали под атаку дрона. Один из противников падает. Двое других убегают.

Затем российский БПЛА скинул еще один ВОГ. Был сильно ранен второй украинский диверсант. Он поднялся, пробежал пару метров и упал. Оставшийся третий боец пустился в бега.

