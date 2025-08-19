Хотели подорвать ж/д узел: под Брянском обнаружили и ликвидировали ДРГ ВСУ

Диверсионно-разведывательную группу ВСУ нашли и обезвредили в Брянской области, она проникла на территорию России на расстояние 40 километров от государственной границы. Три боевика были ликвидированы, трое попали в плен, среди них был и командир, сообщает Mash .

Украинская диверсионно-разведывательная группа собиралась устроить теракт на железнодорожном узле в Брянской области. После этого боевикам нужно было сделать фотографии, которые Киев использовал бы для «онлайн-побед».

Следы ДРГ ВСУ российские силовики нашли в Комаричском районе Брянской области. Боевиков обнаружили, поймали и открыли огонь. Троих диверсантов убили сразу, трое сдались в плен, не отстреливаясь. Среди них был и командир группы — по званию он капитан.

Боевик ВСУ поделился, что вместе с соратниками пересек российско-украинскую границу примерно неделю назад. Диверсантам удалось пройти вглубь России на 40 километров. Их целью был крупный железнодорожный узел. Там бойцы планировали устроить теракт.

При себе у украинских диверсантов нашли около 10 килограмм взрывчатки, семь гранат Ф-1, рации Garmin, шесть винтовок AR-15 с глушителями и пистолеты ПСС и МСП, изготовленные в Советском Союзе.