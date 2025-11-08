Хинштейн: ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Курске

сегодня в 11:56

Утром 8 ноября украинские военные формирования предприняли атаку на одну из теплоэлектроцентралей, расположенных в Курске, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет», — рассказал Хинштейн.

На месте происшествия уже работают экстренные службы. По инициативе Хинштейна на место выехал глава министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Вооруженные силы Украины продолжают попытки разрушить гражданские объекты, в особенности энергетической инфраструктуры, чтобы нанести вред и посеять панику среди населения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.