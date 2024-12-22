Хинштейн: в Рыльске ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия РФ

Из-за атаки ВСУ по Рыльску в Курской области были повреждены 17 объектов культурного наследия РФ. Населенный пункт проинспектировала комиссия, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Украинские боевики нанесли урон трем православным храмам. Среди них был и памятник архитектуры федерального значения — «Церковь Успения», возведенная в 1811 году.

Из-за удара ВСУ без стекол остались два храма-памятника XIX века — «Церковь Покрова» и «Церковь Вознесения». Объекты восстановят.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Рыльске Курской области нашли боевую часть ракеты HIMARS. Ее уничтожили на полигоне.