Хинштейн разъяснил ситуацию с отказом в помощи бойцу СВО в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн разъяснил ситуацию с отказом правительства региона предоставить кислородные баллоны бойцу СВО. Он объяснил, что дело в нарушении регламента.

Хинштейн подчеркнул, что военнослужащие всегда могут рассчитывать на поддержку властей, но для этого нужно соблюдать определенный порядок.

Помощникам врио губернатора прислал голосовые сообщения боец Моисей. Он заявил, что его подразделение выполняет задачи на курском направлении. На уточняющие вопросы он не ответил, сказал только, что служит в спецназе.

«Своих точных данных не назвал. Ему предложили связаться через закрытую военную связь. Ответил, что связи нет. Никаких официальных заявок после этого не прислал», — добавил Хинштейн в Telegram-канале.

Он объяснил, что власти не могут отправлять помощь «непонятно кому, по телефонному звонку», ведь деньги государственные, за них потребуется отчет. Более того, такие заявки отправляют командиры частей и подразделений. В тот же день правительство реагирует и согласовывает помощь с командованием.

«В данном же случае, как выясняется, Моисей является оператором БПЛА в подразделении, приданном к спецназу „Ахмат“, и никаких полномочий напрямую обращаться за помощью к региону ему не давалось. Об этом в своем канале уже сообщил сам командир спецназа „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возмущенный действиями подчиненного, разбирательства с которым еще предстоят», — рассказал врио губернатора Курской области.

По его словам, с Алаудиновым он находится на постоянной связи. Никаких сложностей с «Ахматом» никогда не возникало, все вопросы решаются незамедлительно. Хинштейн добавил, что помогать героям СВО — это священный долг властей.