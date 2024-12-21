Хинштейн опроверг фейки о Рыльске

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Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг сообщения о попавших в больницу в Рыльске ракетах ВСУ и пожарах в городе.

«Это ложь! В Рыльске — нет отдельной детской больницы. Все маленькие пациенты проходят лечение в Рыльской ЦРБ», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Через некоторое время главе региону пришлось опровергнуть фейк о якобы непрекращающихся пожарах в Рыльске.

«Ни о каких массовых пожарах — речи нет и идти не может. Согласно официальным данным ГУ МЧС России по Курской области, в результате налетов ВСУ возгорание произошло только на двух объектах», — отметил Хинштейн.

По его словам, пожар на крыше Дома культуры был полностью ликвидирован, а в здании педагогического колледжа находится в стадии ликвидации.