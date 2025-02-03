Хинштейн: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину в Курской области

Бойцы ВСУ совершили еще одну террористическую атаку против мирных жителей Курской области: украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что нападение произошло 2 февраля на дороге между селами Гирьи и Озерки. В поврежденной машине находились двое мужчин.

По словам Хинштейна, водитель — житель Суджанского района 1986 года рождения — получил осколочные ранения средней тяжести и закрытую черепно-мозговую травму. Пассажир не пострадал.

«Раненый сразу же был доставлен в Курскую областную клиническую больницу», — написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавший находится под постоянным наблюдением медиков. Угрозы для жизни мужчины нет.