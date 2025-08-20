Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ

Хакеры из группировки KillNet взломали базу данных Генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных и слили ее в Сеть, передает «Царьград» .

Таким образом, более 1,7 млн военных ВСУ с начала СВО были убиты или пропали без вести.

По сообщению хакеров, доступ они получили через компьютер начальника департамента логистики. Для подтверждения информации хакеры опубликовали документы, фотографии военных билетов и свидетельств о смерти.

В обычной ситуации реальные данные о потерях ВСУ можно было бы узнать лишь спустя годы после конфликта, и то не факт. Однако хакеры помогли узнать прямо сейчас и пролили свет на происходящее.

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко отметил, что слитые данные примерно сходятся с недавними оценками британского журналиста Уоррена Торнтона. Он оценивал потери ВСУ в 1,8 млн человек.