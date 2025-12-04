Хакеры выяснили личности ответственных за атаки на юг России и танкеры

Документы, имена и звания ответственных за атаки на юг РФ и танкеры получили российские хакеры после взлома аккаунта солдата ВСУ из одесского пункта управления БПЛА, сообщает Mash .

Организатор и планировщик этих нападений — бывший житель Севастополя.

Атаки на Крым, Новороссийск, Геленджик и танкеры в Черном море провел 1-й дивизион беспилотных надводных комплексов, который работает с помощью Sea Baby. Данный БЭК может пройти до 1 тыс. км и нести до 450 кг боевой части. Управляется катер оператором дистанционно — через Starlink.

Кроме того, комплектующие для указанной техники поставляются ВСУ западными странами, а сборка ведется на Украине. Командование и бухгалтерия располагаются в Одессе, боевые подразделения — в Николаеве. На каждого оператора приходится пять человек поддержки.

Российские военные регулярно наносят удары по Одесской области, последнюю атаку они провели 21 ноября 2025 года. Тогда погибли несколько украинских специалистов.

Данные ответственных за атаки достали хакеры из Beregini и Killnet. Они смогли взломать аккаунт контрактника, который любит знакомиться с девушками на сайтах знакомств и разглядывать фотки 18+. Помимо указанной информации, стали известны личности других представителей групп, ответственных за атаки. Это:

— старшина Андрей Деркач из 3-й группы беспилотных надводных комплексов;

— старший оператор и старший матрос Артем Козлов из 2-й группы беспилотных надводных комплексов

— оператор-матрос Михаил Печенюк;

— старший оператор, старший матрос Максим Семко.

Еще комбриг морских беспилотных комплексов спецназначения, капитан первого ранга Александр Щепцов (раньше жил в Севастополе). Мужчина заочно обвинен в совершении террористических актов в Крыму. Его земельные участки и коммерческая недвижимость на полуострове конфискованы.

