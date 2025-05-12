Представители киевского режима лишились программы «Вираж ПВО», через которую они координировали атаки с помощью дронов по российским территориям. Через эту же программу Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали собственные удары по гражданским объектам, выдавая их за российские атаки, сообщает Mash .

Данное программное обеспечение предоставляло ВСУ данные о ситуации в воздухе. Через приложение «Вираж-Планшет» военнослужащие противовоздушной обороны и зенитных подразделений контролировали ситуацию с мобильных устройств. Сбор и обработка данных осуществлялись в режиме реального времени.

Функционал программы позволял прокладывать маршруты для беспилотников противника, устанавливать и корректировать координаты, добавлять новые точки. Также система отслеживала перемещение собственных дронов. Автоматический расчет включал определение оптимальных точек перехвата и времени приближения целей.

Украина использовала «Вираж-Планшет» не только по прямому назначению, но и для создания ложных свидетельств для для Организации Объединенных Наций (ООН). Они изготавливали скриншоты с фальшивыми координатами, которые затем представлялись как доказательства нападений российских вооруженных сил, например, на медицинские учреждения. Недавний пример такой фальсификации — инцидент с ударом по интернату в Судже, ответственность за который украинцы пытались возложить на российскую армию.

Программное обеспечение «Вираж ПВО» взломали хакеры из Killnet, которые опубликовали похищенный код. Это серьезно нарушило работу системы мониторинга воздушного пространства, используемой украинскими военными. Реконструкция и полная замена скомпрометированного софта может занять несколько месяцев, в течение которых возможности Украины по отслеживанию воздушной обстановки будут существенно ограничены. ИТ-специалистам предстоит масштабная работа по восстановлению системы с нуля.