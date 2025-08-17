сегодня в 19:08

Хакер помог ВС РФ нанести удар по учебному центру ВСУ с иностранными наемниками

Благодаря работе российского хакера с псевдонимом PalachPro удалось обнаружить расположение 262 учебного центра ВСУ в Черниговской области, где проходили подготовку иностранные наемники, включая граждан Колумбии, сообщает Mash .

PalachPro взломал системы оборонной компании Kongsberg и получил доступ к аккаунту украинского военнослужащего. В течение полугода он собирал разведданные: фотографии полигона, схемы перемещений и снимки учебных помещений.

Собранная информация позволила российским военным 12 августа нанести точечный удар по объекту с использованием двух ракетных комплексов «Искандер». Атака была проведена в момент максимального скопления личного состава противника на территории центра.

В ликвидированном центре готовили наемников, из-за действий которых в Брянском приграничье были убиты и ранены в общей сложности 50 человек.