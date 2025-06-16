Гумпомощь и технику отправили жители Шаховской бойцам в зону СВО

Жители Шаховского муниципального округа продолжают активно поддерживать бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. На днях на фронт отправился очередной гуманитарный груз, собранный благодаря неравнодушным жителям. Посылки с домашними супами и кашами, предназначенные для 6 позывных, — лишь малая часть заботы, которую проявляет Шаховская к защитникам. На этот раз помощь оказалась гораздо масштабнее, сообщает пресс-служба администрации округа.

На передовую был отправлен прицеп, предназначенный для бойца с позывным «Француз». Этот столь необходимый груз стал возможен благодаря щедрости одного из жителей Шаховского, который пожелал остаться неизвестным.

Кроме того, волонтеры «Полевой кухни» приобрели автомобиль, приурочив это важное событие к 80-летию Великой Победы. Машина, приобретенная на средства, собранные неравнодушными жителями, была тщательно подготовлена к суровым условиям фронта: проведена химчистка салона, постелен новый линолеум, окна затонированы для большей безопасности.

Перед отправкой автомобиль был освящен протоиереем Александром Ковтуном, который благословил водителя и тех, кому предстоит пользоваться этой техникой.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать наших ребят. Понимание того, что они чувствуют нашу заботу, дает им силы и уверенность в победе», — говорят волонтеры «Полевой кухни».

Эта отправка помощи стала еще одним свидетельством сплоченности и патриотизма жителей Шаховского округа, которые не остаются в стороне от происходящих событий и продолжают оказывать всестороннюю поддержку своим героям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.