Гумконвой из Сергиево-Посадского округа отправился в зону СВО

Члены ассоциации Алексей и Евгений отправились в путь по трем точкам маршрута. Им предстоит преодолеть сотни километров и передать военнослужащим необходимые вещи и посылки.

Для Алексея поездка имеет личное значение. Одна из точек назначения — подразделение, в котором он ранее проходил службу. Это не только доставка гуманитарной помощи, но и встреча с сослуживцами, с которыми его связывают годы службы и боевое братство.

К сбору помощи присоединились и семьи военнослужащих. Жена одного из бойцов Елена подготовила для супруга необходимые вещи. Для нее эта отправка стала возможностью передать поддержку и напомнить, что дома его ждут и верят в скорое возвращение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.