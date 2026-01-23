Гуманитарный конвой в зону СВО отправился из Павловского Посада

22 января в Павлово-Посадском городском округе прошел важный, по-настоящему объединяющий день: вместе сформировали и загрузили очередной гуманитарный конвой в зону СВО. Эта поездка, по традиции, адресная. Волонтеры заедут к 20 землякам, которые сейчас проходят службу в Курской, Белгородской, Луганской, Донецкой областях. Все собрано по конкретным запросам — чтобы помощь была не «для галочки», а действительно нужной и своевременной. Как всегда, погрузка стала делом командным,

В Казанском храме Павловского Посада Благочинный Павлово-Посадского церковного округа, священник Александр Анохин, благословил наших волонтеров перед ответственной поездкой.

23 января, ранним утром, гуманитарный конвой отправился к нашим землякам-бойцам в зону проведения специальной военной операции.

В грузе — конкретная помощь: Вагон-дом, квадрокоптеры DJI MAVIC 3 Pro, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, дизельные генераторы, бензиновые инверторные генераторы, тенты на КАМАЗ, колеса 225/75 R16, автономный дизельный отопитель, сумка для квадрокоптера, эвакуационная тележка, электрические кабели, электрический шкаф, пожарные рукава, огнетушители, учебные тарелки для стрельбы, помпа для перекачки воды, окопные свечи, жгуты, стройматериалы, а также многочисленные адресные посылки от родственников.

«От всей души благодарю наших бесстрашных волонтеров, предпринимателей, общественные и ветеранские организации, а также всех неравнодушных жителей округа, кто помог в сборе груза. Ваша поддержка — это огромная сила. Пусть дорога будет безопасной, а помощь — своевременной и нужной!», — отметил Денис Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.