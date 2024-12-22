Гуманитарный конвой с теплом и поддержкой жителей Шатуры отправился в зону СВО

Квадрокоптеры, теплые вещи, генераторы, медикаменты, строительные материалы и инструменты отправятся на передовую. Мастерицы шатурского благочиния напекли для бойцов пирожков, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

К новогоднему столу ребятам привезут апельсины, мандарины и гранатовый сок. Продукты питания собирали жители. Они складывали крупы, консервы, чай, сладости в корзины, установленные в сетевых магазинах.

«Когда началась первая волна мобилизации, приняли решение чем-то помогать нашим землякам. Решили привлечь население. Ребята из корпуса 2-й шатурской школы на улице Чехова нарисовали плакаты. Эти рисунки мы прикрепили к корзинам и расставили их в сетевых магазинах. И жители начали собирать продукты для наших бойцов. Все, что собираем, вместе с семьей и теми, кто хочет помочь, упаковываем дома и отправляем бойцам. Большое спасибо неравнодушным жителям, которые понимают трудности наших солдат на передовой», — рассказал житель Шатуры Александр Титков.

В сборе гумпощи бойцам принимали участие предприниматели, депутаты, общественники, образовательные учреждения и неравнодушные жители. Всего в этот раз бойцам доставят более двух с половиной тонн ценного груза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.