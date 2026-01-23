сегодня в 18:35

Гуманитарный конвой из Раменского отправил помощь бойцам на фронт

Гуманитарный конвой «Раменское» доставил медикаменты, стройматериалы, генераторы, продукты и письма бойцам на Запорожское и Херсонское направления, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Гуманитарный груз, собранный жителями и волонтерскими организациями Раменского округа, отправился к участникам спецоперации в ДНР, а также на Запорожское и Херсонское направления. В составе груза — медицинские препараты, стройматериалы, генераторы, спецсредства, продукты питания, автозапчасти, посылки от родственников и письма от детей.

Руководитель гуманитарного конвоя Михаил Лубошников отметил, что помощь формируется по конкретным запросам и доставляется непосредственно в подразделения, где бойцы ждут необходимые вещи.

В погрузке приняли участие курсанты военно-патриотического клуба «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина. К ним присоединился глава Раменского округа Эдуард Малышев, который поблагодарил всех участников за вклад в общее дело.

«Даже небольшой вклад в общее дело всегда имеет большое значение. Когда мы едины — мы непобедимы!» — подчеркнул Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.