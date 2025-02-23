Гуманитарный конвой из Можайска прибыл в военный госпиталь Белгорода

Конвой сопровождал депутат Совета депутатов, член фракции партии «Единая Россия» Семен Долгачев.

«Можайский округ уже более двух лет принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. Благодаря тому, что мы поддерживаем связь с госпиталем, у нас всегда есть актуальные списки необходимых вещей. В зимний период это теплые вещи, перчатки, обувь и, конечно, письма с наилучшими пожеланиями и сладкие подарки», — рассказала председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева.

Школьники Можайского округа написали слова поддержки и поделились историями своих дедов и отцов со времен Великой Отечественной войны. В ответ ребята из Белгорода в своих письмах расскажут о том, в каких условиях им проходиться жить в настоящее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.