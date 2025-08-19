Гуманитарный груз в Ступино передали участникам специальной военной операции

Председатель окружного совета депутатов, руководитель фракции "Единая Россия" Александр Сухачев с представителями окружной администрации, Народного фронта и регионального движения "Волонтеры Подмосковья" встретился с участником СВО с позывным "Эскиз" для передачи гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"Ступинцы, как и вся страна, помогают нашим защитникам, тем, кто находится в зоне спецоперации. Мы уделяем внимание и семьям участников СВО. Сегодня отправляем гуманитарную помощь на Донецкое направление. Администрация округа, депутатский корпус прилагают все усилия, чтобы приобрести вещи, необходимые на фронте. Уверен, гуманитарный груз будет использован по назначению, поможет ведению операции и в быту", - сказал Александр Сухачев.

Перед отправкой груза воин побеседовал с волонтерами и ответил на их вопросы. Несмотря на серьезные ранения защитник по-прежнему находится на службе - трудится в штабе. За службу награжден медалью "За мужество". Герой отметил, что помимо спецтехники и предметов быта огромное значение имеют письма. Добрые слова и рисунки помогают морально и поддерживают крепость духа военнослужащих.

"Благодарю администрацию округа Ступино и руководителя муниципалитета за гуманитарную помощь, оказываемую на постоянной основе. Спасибо всем неравнодушным людям. Спецоперация идет давно, бойцы устают, но благодаря вашей поддержке им становится легче. Не зря говорят, что меч победы куется в тылу", - отметил Эскиз.

На Донецкое направление отправлены лопаты, ударно-рычажные инструменты, дизельный генератор, обувь, одежда, сварочный инверторный полуавтомат и квадрокоптер.

"Все, что собрали для нас, нам необходимо. Каждая вещь очень нужна. Когда мы обратились за помощью - не возникло сложностей, ответ получили уже на следующий день. Самым важным в нынешнем грузе можно назвать квадрокоптер. Он выполняет приоритетные задачи по круглосуточной разведке, сохраняя жизни нашим парням", - поделился герой.

На базе центра «Армеец» волонтеры, близкие участников СВО и неравнодушные жители создают блиндажные свечи, тактические носилки, сублимированные супы, эвакуационные стропы, плетут маскировочные сети. Благодаря им участники спецоперации получили свыше 6 тонн гуманитарного груза с начала года.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8(496)647-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7(496) 642-14-68, +7(496) 642-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.