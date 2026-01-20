Гуманитарный груз от Национальной Ассоциации операторов контейнерных складов отправили на СВО

Два 20-футовых морских контейнера подготовили в качестве рождественского подарка для бойцов в зоне СВО члены Национальной ассоциации операторов контейнерных складов (НАОКС). Координацией и доставкой груза занимаются Благотворительные фонды«Добрые люди» и «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов», который на постоянной основе организует сбор гуманитарной помощи для Луганска, Донецка и других территорий, сообщает пресс-служба ассоциации.

Контейнеры на фронте используются для самых разных целей: в них хранят грузы, вещи и оборудование, организуют надежные укрытия для бойцов в полевых условиях. Контейнерные модули оптимальны для быстрого развертывания командных пунктов, госпиталей, складов или жилых помещений.

«Когда к нам обращаются желающие помочь ребятам, защищающим Родину, мы предлагаем отправить действительно то, в чем есть необходимость. Это может быть одежда, медицинская экипировка, средства дезинфекции и другие расходные материалы, бытовые вещи. В этот раз поступил запрос на два контейнера. К Рождеству они будут на месте», — говорит глава БФ Артур Аванесян.

Медико-социальный фонд взаимодействует с НАОКС с 2023 года. Операторы складов на безвозмездной основе предоставляют фонду контейнеры под хранение гуманитарки.

«Мы сотрудничаем с разными благотворительными фондами. С теми, кто помогают СВО, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, женщинам и детям, которым нужна поддержка, православным храмам. Участие бизнеса в гуманитарных инициативах сегодня является важной частью социальной ответственности перед своей страной», — говорит председатель НАОКС Артем Замараев.

За последние два года участники ассоциации отправили на фронт более 60 морских контейнеров. На данный момент под благотворительные цели на складах НАОКС предоставлено около 100 морских контейнеров.