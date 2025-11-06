Гуманитарный груз из Ленинского округа направили бойцам СВО на Луганское направление

В подмосковном Ленинском городском округе организовали сбор и передачу очередной партии гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Груз направлен на Луганское направление для укрепления позиций и обеспечения комфорта бойцов в полевых условиях. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Поддержка наших военнослужащих — это наш общий долг и приоритетная задача. Каждый генератор, каждая теплая вещь — это не просто предмет, это наш вклад в безопасность и уверенность бойцов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши ребята чувствовали нашу поддержку. Ничто так не укрепляет боевой дух, как вести из дома и реальная помощь, которую мы все вместе можем им дать», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В состав отправленного груза вошли наиболее востребованные вещи, собранные с учетом потребностей военнослужащих. Это оборудование для обустройства быта и позиций, включая мощные пилы, генераторы, средства связи и электронику. Отдельное внимание было уделено строительным материалам, необходимым для оборудования новых позиций. Также были переданы предметы первой необходимости, включая средства личной гигиены и партию теплой одежды для создания более комфортных условий в полевой обстановке.

Систематическая работа по сбору гуманитарной помощи продолжается благодаря совместным усилиям администрации муниципалитета, предпринимателей, депутатов, волонтеров и неравнодушных жителей. Это позволяет регулярно отправлять на передовую необходимые грузы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.