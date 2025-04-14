Гуманитарный груз для детей Донбасса собрали в Общественной палате Балашихи

Игрушки, канцелярия, настольные игры и спортивные товары — всего около 500 кг гумпомощи отправили из Балашихи детям Донецкой и Луганской народных республик. Сбор важного груза стал частью акции «Доброе дело», которая стартовала 12 апреля 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня исполнилось ровно три года, как началась губернаторская акция «Доброе дело». В этот день в пункте приема гумпомощи, открытого с первых дней СВО на базе Общественной палаты Балашихи, собрались волонтеры, чтобы упаковать очередную партию груза. Часть его уже отвезли в Луганский детский дом, а эта партия направится в Донецкий социальный центр в ближайшее время. У нас регулярно проходят по две-три отправки гумпомощи в неделю, в том числе и наши волонтеры сами доставляют помощь на Донбасс», — рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова.

В числе тех, кто лично доставляет гумпомощь в Донецк и Луганск, — волонтер Елена Краснова. Воспитатель по профессии, к добровольческому движению она присоединилась еще во время пандемии. С начала проведения специальной военной операции она стала ездить на Донбасс вместе с супругом.

«С 2022 года мы на постоянной основе отправляем гуманитарную помощь. В основном, отвозим ее в воинские подразделения, также доставляем грузы в детские дома и госпитали. Ездим мы обычно с ребятами из отделения мотоклуба «Ночные волки» из Железнодорожного. На этот раз для меня это будет уже семнадцатая поездка», — поделилась Елена Краснова.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru. Телеграм-канал Елены Жаровой — t.me/zharova1911.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.