Гуманитарную помощь передали военному госпиталю в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и активисты доставили гуманитарную помощь бойцам, проходящим лечение в филиале № 3 главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. В состав груза вошли 20 специальных противопролежных и 80 обычных подушек, изготовленных активистками клуба «Активное долголетие». Они имеют особую форму, облегчающую реабилитацию раненых, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Запросы, как правило, поступают стандартные, включающие гигиенические средства, воду. Бойцы, которые проходят здесь лечение, принимают помощь с большой благодарностью, ведь важно не забывать и заботиться о них. В госпиталях есть все необходимое, но, пожалуй, не хватает той частички души, которую несут в себе эти посылки», — сказал Тарас Ефимов.

Также в состав гуманитарной помощи вошли 50 наволочек и 50 пододеяльников, которые сшила мама одного из мобилизованных, и собранные прихожанами храма Игоревской иконы Божией Матери в микрорайоне 1 Мая продукты, вещи первой необходимости, кондитерские изделия, чай и мед.

«Сегодня с нами представители 5-й школы Балашихи. Приятно видеть, что первоклассники с такой заботой и усердием собирали гуманитарный груз. Это важно не только для самих ребят и их родителей, но и, конечно же, для бойцов, проходящих лечение. Они принимают эту помощь с огромной благодарностью, потому что она очень ценна для них», — сказал Тарас Ефимов.

Сбор и доставка помощи в госпиталь осуществляется регулярно, подтверждая единство и готовность балашихинцев поддержать тех, кто служит Родине.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.