Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправили из Балашихи

Из Балашихи в зону СВО отправили гуманитарную помощь. В передаче очередной партии гуманитарного груза приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова, волонтеры и добровольцы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Передали очередную партию гуманитарной помощи нашим военнослужащим в зону специальной военной операции. Груз был сформирован „Волонтерами Подмосковья“ совместно с местным отделением Единой России и неравнодушными жителями Балашихи», — отметил Сергей Юров.

В состав груза вошли маскировочные сети, автомобильные запчасти, медицинское оборудование и лекарства, средства личной гигиены, одежда и обувь, продукты питания. Особое место в партии гумпомощи отведено личным подаркам и письмам от школьников и жителей.

«Ежемесячно мы собираем помощь для воинских подразделений, детских домов и местных жителей. Часть груза — для госпиталей, часть — для детских домов, и, конечно, нашим бойцам — начиная от средств личной гигиены и заканчивая необходимыми запчастями и обмундированием. Но самое, конечно, важное для солдата — это письмо из дома. Дети всегда пишут письма, отправляют рисунки, и для каждого солдата такая поддержка необходима», — отметил председатель правления Московской областной общественной благотворительной организации членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах «Память витязям» Виталий Иванов.

Гуманитарная помощь общим объемом 22 тонны направлена в несколько регионов — Луганское, Донецкое, Запорожское и Херсонское направления.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.