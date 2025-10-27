Гуманитарную помощь детскому дому Донбасса передали из Балашихи

Встреча с добровольцем прошла в школе № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Балашиха. В рамках мероприятия бойцу передали гуманитарную помощь для детского дома Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор помощи организовали обучающиеся, родители и педагоги школы, став участниками акции по поддержке ребят, проживающих в детском доме города Шахтерска.

Во время встречи участники мероприятия вспомнили прошлые встречи с бойцами батальона «Барсы-19» и выразили слова поддержки тем, кто сегодня помогает восстанавливать мирную жизнь на Донбассе.

Доброволец доставит собранную гуманитарную помощь детям в Шахтерск и бойцам батальона «Барсы-19».

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.