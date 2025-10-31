Губернатор Воробьев встретился с семьей бойцов СВО из Волоколамского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с семьей участников спецоперации из Волоколамского муниципального округа. В ней два сына, которые защищают родину в зоне СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Один сын находится в отпуске. Через несколько дней он вернется в зону СВО. Героев будут ждать дома отец, сестра и мать.

«Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой», — сказал Воробьев.

У братьев есть разница в возрасте — два года. В 2022-м в зону СВО поехал старший, Олег. Мужчину мобилизовали и отправили в Кантемировскую дивизию.

В 2024 году контракт подписал Вячеслав. Он сам отправился в военкомат.

Вячеслав рассказал, что пошел служить в зону спецоперации, поскольку у него там брат и приятели. Он хочет отдать долг родине.

Солдат рассказал, что в первое время ему было непривычно, поскольку попал туда, где идут боестолкновения, умирают люди. Однако постепенно смог привыкнуть.

Вячеслав отметил, что с братом созваниваться ему не удается. У него плохая связь. Однако мужчины переписываются.

В Московской области для участников спецоперации и их близких работают 75 мер поддержки. Речь идет о выплатах, реабилитации, социальном обслуживании на дому, психологической помощи и многом ином. Семье из Волоколамского тоже оказали помощь.

В сентябре 2024 года по поручению губернатора Воробьева компания «Мособлгаз» за свой счет подвела к дому семьи героев в селе Ильинское газопровод. Также был установлен газорегуляторный пункт. После этого не придется запасаться дровами.

Мама героев Лидия рассказала, что в этом месте живут уже на протяжении 11 лет. Строительством занимались сами. Дом небольшой. Отапливать его приходилось дровами, что дорого, поскольку на зиму нужно было 20-25 «кубов» заготавливать.

Доставать, пилить и рубить дрова было сложно, ведь мужу Лидии уже около 70 лет. Однако теперь в доме постоянно тепло и комфортно. Достаточно зажечь газ, после чего можно начать готовить любую еду. Женщина поблагодарила за это Московскую область.

«В свое время (президент РФ — ред.) Владимир Владимирович Путин принял решение запустить программу социальной газификации. Людям было дорого самостоятельно подключаться — где-то нужно было заплатить миллион рублей, где-то два за газификацию одного дома. А сейчас газопровод к участкам домов подводят бесплатно. Мы по этой программе газифицируем много населенных пунктов в Московской области. Топить дровами и газом — две большие разницы. Поэтому будем обязательно эту программу продолжать», — сказал Воробьев.

