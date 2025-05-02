Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном заявлении проинформировал, что громкие звуки, слышанные жителями города, связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Военные успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 7 воздушных целей над морской акваторией на безопасном расстоянии от береговой линии, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Жителям категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку работы ПВО и рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В целях безопасности следует оставаться в помещениях, избегать нахождения у окон, отметил глава города.