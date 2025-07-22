Губернатор Ростовской области сообщил об отражении ночной атаки дронов

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Воздушные цели уничтожены над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом.

В результате падения обломков в поселке Красный Сад Аксайского района произошли локальные возгорания растительности на частных участках. Пожарные оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших среди гражданского населения.