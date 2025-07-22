Губернатор Ростовской области сообщил об отражении ночной атаки дронов
Силы ПВО успешно отразили массированное нападение беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Воздушные цели уничтожены над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом.
В результате падения обломков в поселке Красный Сад Аксайского района произошли локальные возгорания растительности на частных участках. Пожарные оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших среди гражданского населения.