Губернатор Гусев сообщил о 15 сбитых БПЛА и пострадавшей женщине

сегодня в 02:35

Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область

В течение нескольких часов над Воронежем и прилегающими районами силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Гусев.

В результате падения обломков одного из дронов травму нижней конечности получила местная жительница.

На территории частного сектора зафиксированы возгорания домов и хозяйственных построек, поврежден автотранспорт.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой воздушных атак продолжает действовать на всей территории региона.