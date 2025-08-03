Губернатор Гусев сообщил о 15 сбитых БПЛА и пострадавшей женщине
Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область
В течение нескольких часов над Воронежем и прилегающими районами силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, пострадала женщина,сообщил губернатор Александр Гусев.
В результате падения обломков одного из дронов травму нижней конечности получила местная жительница.
На территории частного сектора зафиксированы возгорания домов и хозяйственных построек, поврежден автотранспорт.
Режим повышенной готовности в связи с угрозой воздушных атак продолжает действовать на всей территории региона.