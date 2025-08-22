Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области

«Предварительно, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что противник обстрелял и атаковал дронами населенный пункт Муром в Шебекинском округе. В результате атаки ВСУ повреждения получили 3 частных дома, 2 хозпостройки и легковой автомобиль. В населенном пункте Новая Таволжанка после взрыва БПЛА повреждены частный дом и две хозпостройки. В селе Дмитриевка от ударов вражеских дронов повреждены крыши двух надворных построек.

По словам главы региона, в результате взрыва украинского беспилотника в селе Тимоново Валуйского округа повреждения получил грузовой автомобиль. Окна и забор частного повреждены при детонации FPV-дрона ВСУ в населенном пункте Кукуевка. В хуторе Леоновка после атаки БПЛА повреждения получил частный дом.

В поселке Октябрьский Белгородского района после удара беспилотника повреждения получили два коммерческих объекта. В селе Никольское FPV-дрон атаковал припаркованный «КамАЗ», в результате чего у грузовика повреждены колеса и кузов. В населенном пункте Салтыково дрон ударил по частному дому, пробив крышу и выбив окна.

Кроме того, в результате атаки FPV-дрона ВСУ повреждения получил частный дом в селе Новоалександровка Борисовского района. В хуторе Климовое после ударов вражеских дронов сгорели склад и автомобиль.

После начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам ударных беспилотников с украинской стороны.