Губернатор Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам подразделения БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с тремя бойцами из Подмосковья, которые вступили в подразделение БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны) и геройски проявили себя на СВО. Он вручил им государственные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Церемония прошла в Доме регионального правительства. На мероприятие бойцы приехали со своими семьями.

«Сегодня, в День российского флага, по поручению президента я имею честь вручить высокие заслуженные боевые награды нашим ребятам, героям БАРСа — этого именитого подразделения. Здесь присутствуют те, кто с первого дня защищают нашу страну. Свои награды сегодня получат ребята, которые воевали достойно, мужественно и очень приятно, что это жители нашей Московской области», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил бойцов и пожелал им Победы.

«В этом зале мы регулярно встречаемся по торжественному поводу и всегда имеем возможность познакомиться не только с нашими героями, но и с членами их семей. Сегодня вы пришли не одни, а со своими близкими, в том числе совсем маленькими детьми. Дай Бог вам здоровья, мира и всем нам Победы».

БАРС стал уже легендарным воинским братством. Добровольческие отряды были созданы по решению президента для усиления воинских частей. В них служат как опытные офицеры, так и молодые бойцы. «Барсы» не раз демонстрировали свое умение, отвагу и храбрость на самых сложных участках фронта.

Губернатор вручил награды бойцам с позывными Амур, Ставр и Хартун. Военные рассказали о своем опыте на передовой.

Медаль «За отвагу» вручили рядовому с позывным Ставр из Домодедова. По профессии он строитель. После начала СВО мужчина стал собирать и отвозить гуманитарную помощь бойцам, а в 2024 году сам заключил контракт и отправился на фронт. Действуя в составе расчета гаубичной артиллерийской установки, уничтожал врага на разных участках боевого соприкосновения.

«Друзья, которые были в зоне СВО, честно предупреждали, что меня там ждет, даже отговорить пытались. Но я все равно поехал. И не жалею. У меня закончился контракт, но я подписал новый и скоро вернусь к своим боевым товарищам. Мы уже там как одна большая семья», - сказал военный.

Майору с позывным Амур был вручен Орден Мужества. Также у него есть медаль «За отвагу», награды ДНР и ЛНР. Боец родом из Самары, в 2013 году он переехал с семьей в Подмосковье. Сейчас он живет в Подольске. Герой рассказал, что всегда мечтал стать офицером. Когда в 2014 году на Донбассе начались боевые действия, решил отправиться туда вместе с друзьями – отставными офицерами.

«Мы откровенно тогда поговорили, вспомнили, что наши деды воевали, и сказали друг другу: «Мы тоже должны». В итоге пошли в добровольцы. Сражались на горячих направлениях, всякое видели. Будущему поколению хотел бы пожелать – не забывать свою историю. Это самое важное», - сказал боец.

Медаль «За отвагу» получил и боец из Котельников с позывным Хартун. Он был учителем английского языка в школе, но на фронте стал помощником гранатометчика.

«Еще в 2022 году я хотел принять участие в спецоперации, но получилось только в 2024-м. Нужно было подтянуть здоровье. Но когда мне дали «добро», сразу же отправился на передовую. К сожалению, я получил ранение. Сейчас продолжаю восстанавливаться, дальнейших планов пока не строю. Провожу время с семьей», - рассказал лейтенант.

На церемонию награждения приехали трое сыновей и супруга бойца.

«Я хочу от себя и от всего тыла, который ждал, надеялся, верил, поздравить своего мужа и в его лице всех, кто там был и кто там будет. Спасибо вам большое за вашу отвагу и мужество. И поздравляю с заслуженными наградами», - сказал жена героя Елена.