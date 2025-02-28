Губернатор Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам отряда БАРС

Командиры орудий, разведчики, гранатометчики, снайперы и санитары за проявленный героизм, самоотверженность при выполнении боевых задач получили государственные награды из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава Подмосковья отметил, что на счету военных, которые удостоены госнаград, есть в том числе подвиги со спасением жизней боевых товарищей. Воробьев вручил героям ордена Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и «За храбрость». На торжественном мероприятии присутствовали в том числе семьи военнослужащих.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Сегодня мы принимаем у себя бойцов добровольческого отряда БАРС — это ребята, которые проявляют себя с самого первого дня спецоперации. Хочу поприветствовать также ваших детей, жен, родителей, которые сегодня в зале. По поручению президента (РФ Владимира Путина – ред.) я имею честь вручить боевые заслуженные награды за ваши подвиги, гражданскую позицию, поступки в самых экстремально сложных ситуациях. Мы гордимся вами, знаем о том, что каждый из вас совершил. Именно поэтому президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий присвоил вам эти ордена и медали. Но мне кажется, самая высокая, самая заслуженная награда — это признание ваших близких. И, конечно, то, ради чего мы все вместе работаем — наша победа», — сказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава региона, участники движения «Барсы» — особенные добровольцы, которыми движет искреннее желание защищать Родину. При этом поддержка близких играет для них исключительно важную роль.

«Семья, близкие – это основа успеха, это вдохновляет, как ничто другое. У нас в каждом городе есть активные группы, которые поддерживают участников СВО: взрослые, дети, люди преклонного возраста. Все это имеет принципиально важное значение и вызывает огромное уважение. Со своей стороны мы стараемся уделять внимание тем, кто сейчас на передовой, а также их семьям здесь. Внимания много не бывает. Ни годы, ни расстояния не должны нарушить это наше взаимопонимание, братство. Поэтому и мы, и главы, и волонтеры будем дальше действовать в едином ключе ради нашей любимой страны, ради нашего любимого Подмосковья», — сказал Воробьев.

Орден Мужества

На церемонию вручения ордена Мужества молодой офицер Денис прибыл со своей новоиспеченной женой — их свадьба состоялась буквально три дня назад. За время службы в подразделении барражирующих боеприпасов командир Денис проявил исключительное мастерство в управлении беспилотными системами. В ходе пяти командировок в зону проведения спецоперации он успешно координировал свыше сотни вылетов БПЛА, что позволило обнаружить и ликвидировать более двух десятков вражеских объектов.

Получая награду, офицер выразил искреннюю признательность своим сослуживцам и соратникам, вместе с которыми он выполнял поставленные боевые задачи во время СВО.

Денис выразил глубокую благодарность своим близким, особенно супруге, находившейся среди присутствующих. Он подчеркнул, что достижение подразделения ГРОМ «Каскад» — результат совместных усилий всей команды и грамотного руководства. Их беспилотное подразделение эффективно действует по всей линии фронта, демонстрируя высокий профессионализм.

В числе награжденных также оказался командир отделения Антон, проявивший себя при выполнении задачи по обеспечению безопасности передислокации роты. За проявленное мужество он был отмечен почетной наградой — орденом Мужества.

В разгар боевых действий военнослужащий Илья, отмеченный ранее медалями «За храбрость», «За боевые отличия» и наградами республик, пополнил список своих достижений орденом Мужества. Находясь в составе медицинского подразделения, он спас жизни двух военнослужащих, причем одному пришлось оказывать помощь при множественных ранениях осколками.

В это же время в другой точке противостояния развернулись события, где Антон и его сослуживец проявили исключительную реакцию. Когда их подразделение оказалось под массированным обстрелом и атаками беспилотников, они обнаружили приближающийся дрон «Баба Яга», несущий смертоносный груз из трех мин калибра 82 мм. Действуя решительно, они успели уничтожить беспилотник прицельным автоматным огнем.

В полевой госпиталь удалось доставить раненых, несмотря на атаку беспилотника-камикадзе по пути следования. Илья, не прекращая оказывать медицинскую помощь прямо в движущемся автомобиле, торопился спасти бойцов, чье состояние стремительно становилось критическим. Его самоотверженные действия принесли плоды — более шестидесяти военнослужащих получили необходимую помощь благодаря его усилиям, и многие после выздоровления вновь встали в строй.

Особого признания заслужил и командир роты Алексей, награжденный орденом Мужества. Проявив исключительную стойкость, он восемь часов выносил раненого сослуживца из-под массированного обстрела. За это время им пришлось преодолеть дистанцию в восемьсот метров, причем большую часть пути Алексей нес товарища на руках.

Герой выразил глубокую признательность руководству региона и организаторам события за оказанное внимание. С особой теплотой он отметил своих боевых товарищей, подчеркнув исключительные качества сослуживцев и командного состава. Обращаясь к соратникам, боец заявил, что они самые достойные люди на Земле. В завершение своей речи он твердо заявил о неизбежности грядущей победы.

Медаль «За отвагу»

Доброволец Сергей, служащий командиром группы подразделения БПЛА, был удостоен медали «За отвагу» за проявленное мужество. Несмотря на серьезное ранение, полученное в ходе боевых действий, когда противник обстрелял его практически в упор, боец сумел выжить.

Любовь к Родине и желание защищать ее интересы привели бойца в зону СВО с первых дней. После ранения врачи долго не допускали его к службе из-за проблем со здоровьем. Однако он не оставлял попыток вернуться в строй и в итоге нашел способ снова встать в ряды Вооруженных сил.

В начале 2024 года отважный санинструктор Антон получил заслуженную награду «За отвагу» из рук губернатора. Это была уже его вторая медаль после награды «За храбрость». Его подвиг связан со спасением двух сослуживцев, оказавшихся под обломками здания после вражеского ракетного удара.

В другой истории боец по имени Сергей, вступивший в ряды БАРСа, занялся обслуживанием беспилотников в специальной лаборатории на прифронтовой территории. Он ремонтировал различные модели дронов, включая FPV и Mavic. Несмотря на то, что вражеский минометный обстрел полностью разрушил лабораторию, Сергей вместе с сослуживцами сумел возродить ее из руин и продолжить важную работу.

В ходе разведывательной операции отряд под командованием Антона обнаружил вражеский склад с боеприпасами. После того, как группа была замечена противником, начался интенсивный огневой контакт. Командир принял решение остаться в одиночку, чтобы прикрыть отступление своих бойцов и уничтожить найденный арсенал. Его действия не только обеспечили эвакуацию группы, но и предотвратили готовящееся наступление врага. За проявленное мужество руководитель региона наградил его медалью «За отвагу».

В другом случае благодаря своему опыту работы в пожарной службе боец возглавил спасательную миссию. Из-за невозможности использовать специальную технику операция по извлечению военнослужащих из завалов затянулась на 15 часов и завершилась успехом.

Дмитрий – один из награжденных героев, проявивший исключительное мужество в бою. Несмотря на массированный обстрел артиллерии и налеты беспилотников-камикадзе, он успешно предотвратил проникновение вражеской разведгруппы, лично ликвидировав троих неприятелей. В ходе операции получил серьезные ранения.

Медаль «За храбрость»

Медалями «За храбрость» были отмечены заслуги двух бойцов — Антона и Александра. Первый из них прошел путь от бойца ЧВК до служащего БАРСа, где проявил себя в сложной боевой обстановке. Благодаря его грамотным действиям и стойкости расчета, штурмовые подразделения смогли выйти на более удобные рубежи.

Не менее отважно проявил себя и Александр, который находится на передовой с 2015 года. Когда вражеская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку прорыва, он вместе с сослуживцами вступил в огневой контакт на близкой дистанции. Под плотным огнем противника бойцам удалось успешно отразить атаку диверсантов.