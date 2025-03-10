Груз с дополнительной помощью из Солнечногорска доставили штурмовикам в зону СВО

Сбор необходимого был организован по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Военнослужащим передали термобелье, предметы личной гигиены, берцы, медикаменты, газовые горелки, РЭБ, маскировочные сети. Помимо груза, также передали письма с теплыми словами поддержки от школьников, родных и близких бойцов.

«К штурмовикам приехали в первый раз, но теперь будем вести ребят на постоянной основе. Бойцы выполняют очень сложные задачи, а мы должны максимально подключаться и помогать! Для наших воинов поддержка и забота очень важны. Так они чувствуют и знают, что мы вместе, мы одно целое! И единым фронтом идем к нашей общей Победе», — отметила заместитель главы округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Бойцы поблагодарили жителей и главу округа Константина Михалькова за оказанную помощь и записали ответное видеообращение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.